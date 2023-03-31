На Дальнем Востоке производители продукции для СВО смогут взять кредиты под 1%

По словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, господдержка предпринимателей будет также реализовываться и в средствах, выделяемых на строительство инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Предприятия, производящие продукцию двойного и военного назначения, могут получить льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки, предусмотренные территорией опережающего развития "Патриотическая". Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в четверг после заседания Совета ДФО.

"Мы стараемся сейчас поддерживать предприятия, которые укрепляют нашу страну, которые создают продукцию [для] специальной военной операции. Для таких предприятий предусмотрен достаточно широкий набор льгот, мы назвали все это вместе, в оболочке, территорией опережающего развития "Патриотическая". Но это не какая-то особенная территория, она немножко по-другому создана, это комплекс льгот, комплекс мер. Имеющимися инструментами мы предусмотрели предоставление кредитов по ставке 1% годовых, мне кажется, это хороший старт для бизнеса", - сказал Трутнев.

Он добавил, что государственная поддержка будет реализовываться и в средствах, выделяемых на строительство инфраструктуры. "По отношению к инвестиционным проектам, которые реализуются на территории Дальнего Востока мы устанавливаем мультипликатор 1 к 10, то есть, вложив 1 млн рублей, ты можешь на 100 тыс. рублей получить поддержку государства - на строительство инфраструктуры. <...> Для территории опережающего развития "Патриотическая" мы этот норматив увеличили в три раза - сегодня можно получить до 30%", - разъяснил вице-премьер.