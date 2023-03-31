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ТАСС

Глава МВФ: темпы роста ВВП стран в 2023 году будут ниже 3% из-за конфликта на Украине

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что в последнее время государствам стало все сложнее формулировать стратегию развития

БОАО /Китай/, 30 марта. /ТАСС/. Украинский конфликт приведет к падению темпов роста ВВП глобальной экономики ниже 3% в нынешнем году, который будет нелегким. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны на Украине", - сказала она, выступая на проходящем на острове Хайнань Боаоском азиатском форуме.

По словам Георгиевой, в мире наблюдается "быстрый переход от низких к гораздо более высоким процентным ставкам". "Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств", - добавила она.

Как уточнила директор-распорядитель МВФ, в последнее время странам все сложнее формулировать стратегию развития. "Азия - источник динамики. Мы прогнозируем, что в текущем году вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%, - сообщила Георгиева. - Однако и они будут ощущать нестабильность". 

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Страны
Индия
Китай
Украина
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