В Пентагоне меняют разработчика гиперзвуковых ракет после признания испытаний AGM-183A ARRW неудовлетворительными

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Американская пресса пишет о том, что военное ведомство США разочаровано серией неудач при испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW от компании Lockheed Martin.

Напомним, что несколько дней назад прошла информация о том, что испытания вновь «не были признаны успешными», так как во время их проведения были утрачены датчики, которые должны были собирать данные и передавать её в центр управления испытаниями. Ракета, напомним, запускалась с борта стратегического бомбардировщика B-52. Ранее испытания были признаны неудачными из-за того, что ракета разорвалась через мгновение после отделения от носителя, что несло огромный риск для самолёта и экипажа.

Информационная служба Bloomberg, ссылаясь на помощника командующего ВВС США, пишет, что прототипы ракет в ходе испытаний показали неудовлетворительные результаты. В материале говорится о том, что в связи с этим Пентагон решил отказаться от услуг Lockheed Martin в плане разработки и создания гиперзвуковой ракеты, и теперь будет делать ставку на другую американскую компанию-разработчика – Raytheon.

Таким образом, можно прийти к выводу, что несколько миллиардов долларов, выделенные в качестве меры поддержки Lockheed Martin для создания гиперзвукового оружия воздушного базирования, были потрачены впустую. Баснословные средства ушли в «воронку», не дав никакого результата. Однако для американских чиновников в этом нет никаких проблем, ведь, как и прежде, они надеются на бездонность военного бюджета, который год за годом демонстрирует рекорды. Если наращивание военного бюджета США будет идти такими темпами, как сейчас, то уже через 3-4 года он может достичь отметки в 1 трлн долларов.