ВВС США продолжают разработку гиперзвукового боеприпаса AGM-183A

ЦАМТО, 4 декабря. МО США 2 декабря объявило о подписании командованием ВВС США с Lockheed Martin изменения к базовому контракту на проведение защиты рабочего проекта, испытаний и доведение до готовности к производству авиационного боеприпаса "быстрого ответа" ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Стоимость соглашения составила 988,832 млн. долл. Работы по контракту будут выполняться на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается будут завершены к 31 декабря 2022 года. При заключении контракта подрядчику выло выплачено 23 млн. долл.

Комментарий ЦАМТО:

Речь идет о разработке корпорацией Lockheed Martin авиационного гиперзвукового боеприпаса AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon), также известного под обозначением "Эрроу" (Arrow/Стрела).

Разработка ARRW реализуется Lockheed Martin в рамках контракта стоимостью 480 млн. долл., заключенного корпорацией с ВВС США в августе 2018 года.

В июне 2019 года на полигоне авиабазы "Эдвардс" (шт.Калифорния) ВВС США провели первый испытательный полет бомбардировщика B-52 с ракетой AGM-183A ARRW на внешней подвеске. Целью испытаний являлось получение данных о воздействии внешних условий на ракету и оценка устойчивости и управляемости самолета, оснащенного новым боеприпасом. В ходе испытаний была собрана информация о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на саму ракету и на оборудование самолета. Прототип не был оснащен боевой частью. Испытания прошли без отделения от самолета-носителя.

Lockheed Martin также реализует проект разработки авиационного гиперзвукового боеприпаса, оснащенного обычной боевой частью HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Стоимость подписанного в апреле 2018 года ВВС США контракта на проектирование, разработку, производство, системную интеграцию и проведение испытаний HCSW составила 928 млн. долл.

В дополнение к работам Lockheed Martin, компания Raytheon ведет разработку в рамках инициированной в 2014 году ВВС США и DARPA программы создания тактического планирующего гиперзвукового боеприпаса с ракетным ускорителем TBG (Tactical Boost Glide). Концепция предусматривает, что тактическая полезная нагрузка разгоняется для достижения большой высоты в пределах атмосферы до гиперзвуковой скорости (превышает 5М), отделяется от ускорителя и выполняет планирующий полет к заданной цели. В марте 2019 года DARPA заключило с Raytheon контракт стоимостью 63,3 млн. долл. на разработку концепции TBG. Ожидается, что демонстратор TBG будет готов в районе 2023 года.