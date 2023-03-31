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Интерфакс-АВН

В Госдепе заявляют, что не получали от РФ данных о приостановке уведомлений в рамках ДСНВ

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Американская сторона не получала от РФ официальную информацию о приостановке уведомлений в рамках ДСНВ, заявил в среду заместитель представителя госдепа Ведант Патель.

"Мы не получали от России сообщений, в которых бы указывалось о каких бы то ни было изменениях", - заявил он на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о приостановке уведомлений в рамках ДСНВ.

Ранее в среду Рябков сообщил, что все формы уведомлений в рамках ДСНВ, включая предупреждения об испытательных пусках, приостановлены.

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Страны
Россия
США
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