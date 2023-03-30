Пентагон утверждает, что случаи утечки поставляемых Киеву вооружений не выявлены

В ведомстве заявили, что ход оказания Украине военной помощи контролируют более 90 специалистов, из них около 20 находятся на передовой

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что случаи утечки поставляемых Украине американских оружия и военной техники до настоящего времени не выявлены.

"И хотя я, конечно, не могу комментировать идущие расследования, могу сказать, опираясь на уже проделанную работу, что мы не смогли подкрепить доказательствами никакие [предполагаемые] примеры нецелевого использования помощи Украине", - заявил в среду генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. Он комментировал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США вопросы, связанные с надзором и контролем за поставками Киеву американских вооружений.

Согласно информации, изложенной генинспектором, у Пентагона ход оказания Украине военной помощи контролируют более 90 специалистов, из них около 20 находятся на передовой.

В феврале Сторч сообщил, что у Пентагона ранее была открыта горячая линия связи, чтобы лица, осведомленные о возможных нарушениях, касающихся военной помощи Киеву, могли сообщать о них. По словам Сторча, "поступали самые разные утверждения", он и его коллеги продолжают разбираться с некоторыми такими сигналами.