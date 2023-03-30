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ТАСС

Глава МИД Молдавии заявил, что ситуация на Украине не создает угрозы для республики

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Флаги Молдавии
Флаги Молдавии.
Источник изображения: © Sputnik / Михай Карауш

Однако, по словам Николая Попеску, страна сталкивается с "рисками гибридного порядка"

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Ситуация на Украине не представляет военной угрозы для Молдавии, но республика сталкивается с рисками гибридной войны. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в ходе визита в Германию.

"Республике Молдова не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. Однако властям удается поддерживать мир и стабильность, в том числе благодаря поддержке внешних партнеров", - цитирует в среду министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии.

Попеску, по информации пресс-службы, провел переговоры с германской коллегой Анналеной Бербок, председателем комитета бундестага по внешней политике Михаэлем Ротом и советником канцлера по внешней политике Йенсом Плотнером. На встречах обсуждали вопросы сотрудничества, а также подготовку ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который планируется провести в Кишиневе 1 июня. В ходе встреч в Берлине Попеску отметил, что предстоящий саммит "является важной дипломатической поддержкой Республики Молдова в трудный период, а также выражением нашей приверженности способствовать мирной, стабильной и процветающей Европе". 

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Страны
Германия
Молдавия
Украина
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