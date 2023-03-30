Стало известно, что двигатель еще одного американского самолета F-35 выходил из строя за несколько лет до аварии истребителя в Техасе

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Как стало известно американскому изданию Defense News, еще в марте 2020 года, то есть за три года до истории с выходом из строя двигателя самолета-истребителя F-35 в штате Техас, вышел из строя двигатель самолета данного типа перед предпродажными испытаниями.

На следующий день эксперты из американской компании Pratt & Whitney, производящей данные типы двигателей, и военных служб приступили к полному инженерному обследованию самолета, чтобы найти основную причину возникшей проблемы с двигателем. Расследование всех обстоятельств произошедшего заняло четыре месяца.

После этого специалисты решили, что двигатели самолета нуждаются в дополнительных процедурах приемки, так как каждый двигатель надо тщательно проверять. Как оказалось, двигатель имел проблемы с вибрацией, которые заставили экспертов обратить внимание на техническое состояние новых самолетов.

Впрочем, 15 декабря 2022 года, то есть почти через три года после истории с выявлением проблемы с двигателем, произошла авария самолета F-35B. После нее Пентагон был вынужден остановить поставки новых двигателей F-35 и временно приостановить производство новых самолетов.

В компании Pratt & Whitney заявили, что двигатели самолетов после декабрьской аварии прошли необходимые процедуры испытаний, проверки и смягчения последствий. Однако различные происшествия с самолетами продолжались, что не помешало 14 марта возобновить поставки самолетов. При этом компания Pratt & Whitney не комментирует американской прессе возможную финансовую ответственность в связи с проблемами с вибрацией двигателей самолетов.

Позиция Министерства обороны США, в свою очередь, заключается в том, чтобы модернизировать двигатели самолетов для большей мощности и большего охлаждения. Военное ведомство рассматривало двигатель от General Electric Aviation, но отвергло его как слишком дорогой по сравнению с двигателем от Pratt & Whitney.