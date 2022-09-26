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General Electric предложила двигатель XA100 для истребителя F-35B

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Визуализация трех контуров адаптивного двигателя XA100
Визуализация трех контуров адаптивного двигателя XA100.
Источник изображения: GE Aviation

Компания General Electric предложила модифицировать новый трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA100, разрабатываемый в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) для замены силового агрегата F135 истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что изначально XA100 разрабатывался для самолетов F-35A Lightning II и F-35С Lightning II. В публикации отмечается, что в течении последних недель General Electric изучала вопрос интеграции нового двигателя в состав истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

В компании отметили особенности XA100: адаптивный цикл, трехконтурность, перпредовые материалы и новые технологии производства. По сравнению с F135 новый двигатель на 25 процентов использует меньше топлива и обеспечивает на 10–20 процентов большую тягу.

В сентябре издание Defense News сообщило, что компания General Electric завершила испытания двигателя с адаптивным циклом XA100.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
F135
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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