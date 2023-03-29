Войти
ТАСС

Многоразовая ракета "Корона" сможет выводить груз на орбиту и возвращать обратно

525
0
0
Многоразовая ракета-носитель с вертикальным взлетом и посадкой «Корона»
Многоразовая ракета-носитель с вертикальным взлетом и посадкой «Корона».
Источник изображения: popmech.ru

Основными ее преимуществами являются, в частности, низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет полной многоразовости системы, а также высокие темпы пусков, отметили в пресс-службе Роскосмоса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Многоразовая одноступенчатая ракета-носитель "Корона" сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

Там уточнили, что 28 марта в АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" (ГРЦ Макеева, входит в Роскосмос) прошло совещание по научно-исследовательской работе по подтверждению ключевых технологий проекта, в котором принял участие исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко. На совещании были представлены доклады по ключевым конструктивным решениям, проектному облику основных частей ракеты и по планируемым работам по подтверждению технологий их создания на макетах и моделях.

"Основными преимуществами прорабатываемой ракеты-носителя "Корона" являются низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет полной многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты массой, соизмеримой с массой выведения, а также производить дозаправку и ремонт объектов на орбите", - отметили там.

В феврале гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщил во время Демидовских чтений, прошедших в Уральском федеральном университете, что предприятие в этом году приступит к научно-исследовательским работам по созданию "Короны". По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ГРЦ им. Макеева
Роскосмос
Похожие новости
30.05.2022
Ракета "Сармат" будет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности
23.05.2022
В РВСН рассказали о способности «Сармата» летать через Северный и Южный полюс
25.04.2022
Минобороны РФ сообщило о планах оснащения ракеты "Сармат" несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
01.11.2019
The Times (Великобритания): новую ракету Путина "невозможно остановить"
01.11.2019
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году
16.03.2007
"КБ имени Макеева" работает над проектом запуска спутников с самолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века