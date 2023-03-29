Войти
Военное обозрение

Украинская сторона заявляет, что в общей сложности захватила 15 российских танков Т-90 «Прорыв»

546
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Стратегическое командование ВСУ сообщает о том, что украинским формированиям якобы удалось захватить 15 российских танков Т-90 «Прорыв». Это сообщение цитирует украинская пресса, подтверждений его от российского военного ведомства нет.

Как известно, Т-90М является одним из наиболее современных российских танков. Разработка этих танков началась в начале 2000-х годов. Украинские военные утверждают, что по своим характеристикам танк напоминает Т-72, но у него значительно более сильная динамическая защита и модернизированное орудие.

Танк обладает комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора». Этот комплекс обладает способностью защиты боевой машины от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической командной системой наведения или корректируемых артиллерийских боеприпасов. Комплекс формирует электромагнитное поле вокруг боевой машины, которое и позволяет обеспечивать ее защиту от управляемых противотанковых ракет противника.

По утверждению украинских военных, на якобы попавших к ним в распоряжение танках установлено оборудование связи французского производства, а также микросхемы, которые могли быть приобретены российскими предприятиями в обход санкций. Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.

Отметим, что поскольку никаких официальных подтверждений информации, транслируемой украинской стороной нет, гарантировать ее правдивость невозможно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
27.03.2023
Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак
09.01.2023
ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
13.04.2022
Российская танковая рота победила в бою с украинскими экипажами без стрельбы
26.05.2020
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
20.08.2015
Семь причин, по которым российская армия не такая грозная, как кажется ("Mako", Израиль)
11.03.2014
Экспорт российского вооружения: стратегии влияния
27.09.2011
Оружейный миллиард
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века