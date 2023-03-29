Украинская сторона заявляет, что в общей сложности захватила 15 российских танков Т-90 «Прорыв»

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Стратегическое командование ВСУ сообщает о том, что украинским формированиям якобы удалось захватить 15 российских танков Т-90 «Прорыв». Это сообщение цитирует украинская пресса, подтверждений его от российского военного ведомства нет.

Как известно, Т-90М является одним из наиболее современных российских танков. Разработка этих танков началась в начале 2000-х годов. Украинские военные утверждают, что по своим характеристикам танк напоминает Т-72, но у него значительно более сильная динамическая защита и модернизированное орудие.

Танк обладает комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора». Этот комплекс обладает способностью защиты боевой машины от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической командной системой наведения или корректируемых артиллерийских боеприпасов. Комплекс формирует электромагнитное поле вокруг боевой машины, которое и позволяет обеспечивать ее защиту от управляемых противотанковых ракет противника.

По утверждению украинских военных, на якобы попавших к ним в распоряжение танках установлено оборудование связи французского производства, а также микросхемы, которые могли быть приобретены российскими предприятиями в обход санкций. Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.

Отметим, что поскольку никаких официальных подтверждений информации, транслируемой украинской стороной нет, гарантировать ее правдивость невозможно.