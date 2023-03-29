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ТАСС

Spiegel: ФРГ хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до €15 млрд

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По данным издания, Берлин уже выделил €2,2 млрд на поставки оружия Киеву, а также замену систем вооружения, переданных со складов Бундесвера

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с нынешних трех до более чем 15 миллиардов евро. Об этом в понедельник сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар в конфиденциальном письме просит Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) выделить больше денег на поддержку Украине. Согласно документу, правительство Германии намерено резко расширить военную помощь Киеву в ближайшие годы. Для этого ему нужно согласие Бюджетного комитета, однако он, как пишет Der Spiegel, не собирается отказывать в этом. Берлин уже выделил €2,2 млрд на поставки оружия Украине, а также замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера.

Ожидается, что уже в этом году сумма будет увеличена более чем вдвое и превысит $5,4 млрд. В то же время, как указывает издание, в ближайшие годы планируется выделить еще $8,8 млрд на "выполнение обязательств" перед Украиной. Министерство обороны получит возможность заключать контракты на эту сумму. На сегодняшний день на это заложен $1 млрд. В результате общая сумма помощи Киеву составит свыше $15 млрд, резюмирует Der Spiegel. 

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Страны
Германия
Украина
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