Times: США меняют подход к ситуации на Украине и хотят добиться ее победы в конфликте

Газета обратила внимание на то, что ранее Вашингтон предпочитал говорить не о победе над Россией, а об обеспечении Киеву максимально сильной переговорной позиции

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Руководство США меняет подход к ситуации на Украине в сторону менее осторожного и более жесткого и теперь надеется на то, что Киев одержит победу в противостоянии с РФ и вернет себе потерянные территории. Об этом пишет в понедельник на своем сайте газета The Times, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

"Мы хотим увидеть, как Украина победит и сохранит за собой всю свою территорию", - сказал собеседник издания. По его словам, цель заключается в обеспечении "суверенитета и независимости" Украины, что означает возвращение утраченных территорий.

"Реалистичная оценка в том, что этого не произойдет [в обозримом будущем]", - подчеркнул он, выступив также с утверждением, что Москва сейчас "не проявляет никакого интереса к переговорам".

The Times обращает внимание на то, что ранее Байден и его окружение стремились избегать эскалации, напоминая, что Украина и НАТО "имеют дело с ядерной державой". Однако в последнее время НАТО начала действовать более решительно, поставляя Киеву все более современные вооружения и бронетехнику. Ранее Вашингтон также предпочитал говорить не о победе над Россией, а об обеспечении Украине максимально сильной переговорной позиции.

"Ключевой вопрос теперь в том, изменились ли конечные цели альянса и стали ли военные притязания более масштабными", - пишет автор публикации.