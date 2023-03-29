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ТАСС

ФРГ из-за событий на Украине переориентировала импорт газа с востока на запад

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: pixabay.com

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, еще одним важным шагом в укреплении "энергетической безопасности" является первая договоренность о поглощении подразделения оператора электросетей Tennet

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что на фоне специальной военной операции России на Украине ФРГ полностью переориентировала импорт газа с востока на запад.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Нидерланды за помощь, которую мы получили за последний год", - сказал Шольц на пресс-конференции в Роттердаме по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В свете спецоперации РФ на Украине, по его словам, "Германия полностью переориентировала поставки газа с востока на запад".

"Еще одним важным шагом на пути к укреплению нашей энергетической безопасности является первая договоренность, которую мы сегодня достигли в наших переговорах о поглощении подразделения оператора электросетей Tennet", - продолжил глава правительства ФРГ. При этом, как уточнил канцлер, важно отметить, что переговоры и впредь будут связаны с тесным сотрудничеством в области энергосистемы, а также с расширением взаимодействия двух стран в области морской ветроэнергетики и в сфере строительства водородной инфраструктуры.

После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов. Как ожидается, еще несколько установок появится в ближайшие месяцы. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Трубопроводный газ из России в Германию не поступает после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". 

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Страны
Германия
Нидерланды
Россия
Украина
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