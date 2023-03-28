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ТАСС

В ДНР заявили, что ждут появления Leopard и Abrams, чтобы захватить их и изучить оснащение

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Советник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Источник изображения: © РИА Новости

Врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что в числе трофеев у российских сил уже немало образцов противотанкового вооружения, стрелкового оружия, бронетехники и артиллерийского вооружения

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Военные РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) ждут появления на передовой западных танков Leopard и Abrams, которые поставляются Украине, чтобы захватить и изучить их для более эффективной борьбы с этой техникой. Об этом ТАСС в понедельник заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Любая единица вооружения либо военной техники НАТО, попадающая к нам в руки, идет на изучение. Любое трофейное вооружение двигает нашу отечественную военную промышленность, помогает нам знать врага, понять, как и чем с ним бороться. Все, что попадает в руки наших органов военно-технической разведки, будет изучено. Особый интерес для изучения представляют танки Leopard и Abrams. Очень серьезный интерес представляют собой средства связи, безопасности и наведения, которые устанавливаются на технику противника, в том числе на те самые танки", - сказал он, добавив, что также интересно "все, что связано с радиолокационными средствами".

Как уточнил Гагин, в числе трофеев у сил РФ уже немало образцов противотанкового вооружения, стрелкового оружия, бронетехники и артиллерийского вооружения.

"Есть среди поставленной Западом техники весьма посредственные образцы, ничем не примечательные. Один из таких недавно был замечен под городом Часовом Яром - бронеавтомобиль Еаgle швейцарского производства. Его тактико-технические характеристики и так давно известны, его и трофеить не нужно, они ничем не лучше Hummer или "Тигра". Самый обычный автомобиль", - добавил собеседник агентства.

После начала специальной военной операции России Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В Москве неоднократно подчеркивали, что расценивают передачу Украине вооружений как безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации. При этом военные эксперты отмечают, что зачастую западные страны передают Украине устаревшие образцы вооружений, заменяя таким образом собственный парк техники. 

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Проекты
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