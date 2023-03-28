Бывший премьер Болгарии назвал сумму, заработанную оружейными компаниями республики на поставках оружия Украине

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Болгария неплохо заработала на поставках вооружений Украине, хотя прямого экспорта не было. По словам экс-премьера республики Кирила Петкова, болгарские оружейные компании поставляли военную продукцию Киеву через США и Великобританию.

Бывший болгарский премьер-министр раскритиковал президента республики Румена Радева за предложение уменьшить военную помощь Украине на фоне "агрессии России". По словам Петкова, Болгария относится к европейским странам и должна поддерживать своих соседей в борьбе с Россией, поставляя как можно больше вооружений. Говоря о прошлых поставках, экс-премьер подчеркнул, что даже без прямого экспорта Болгария поставила Украине вооружений и боеприпасов на 2,5 млрд. долларов. Все это закупалось американцами и британцами, после чего передавалось Киеву.

В отчетах (...) мы видели, что город Сопот и город Казанлык полностью работали в области военной промышленности и, полагаю, что заработали 2,5 млрд за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было (...)

- заявил бывший премьер.

Ранее стало известно, что Болгария с самого начала российской спецоперации обеспечивала украинскую армию боеприпасами, поставляя до трети необходимого объема. Все это делалось без заключения прямых контрактов с Киевом, поставки осуществлялись через фирмы-прокладки из Чехии и Польши. Официально София присоединилась к другим европейским странам в оказании военной помощи Украине только в декабре прошлого года, мотивируя это тем, что Болгария является европейской страной и должна вместе со своими соседями противостоять России, пытающейся уничтожить "молодую украинскую демократию".

Недавно болгары отказались участвовать в программе обеспечения ВСУ снарядами калибра 155-мм, запущенной Евросоюзом заявив, что у них просто нет таких боеприпасов, но пообещали продолжать снабжать Киев снарядами советских калибров.