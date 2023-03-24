Войти
Военное обозрение

Британская пресса рассказала об использовании спутника ЦРУ для корректировки сброса бомб украинским спецотрядом

177
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Спутник Центрального разведывательного управления США используется киевским режимом для корректировки сброса бомб. Об этом сообщает британское издание The Times.

По утверждению британской прессы, формально специальный отряд, который занимается корректировкой сброса бомб, является полицейским специальным подразделением. Но он находится в тесной связи с Главным управлением разведки Украины. Подразделение самостоятельно выбирает задачи, после чего на планшете появляются потенциальные цели для нанесения ударов. На планшете установлено специальное приложение, синхронизированное со спутником Центрального разведывательного управления США.

Нет сомнения в том, что это – не единственный пример участия США в выборе целей для украинских формирований. С начала специальной военной операции Запад осуществляет снабжение ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой и благодаря возможностям спутников США.

Таким образом, Запад принимает непосредственное участие в корректировке украинских ударов по российским вооруженным силам и иным объектам на освобожденных территориях. Это является еще одним свидетельством прямой вовлеченности стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании, в вооруженный конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Понятно, что без подобной помощи Запада украинские формирования были бы не в силах обеспечивать точную корректировку своих ударов, получать информацию о передвижениях российских войск, местах их дислокации и размещении складов с боеприпасами и вооружением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
09.11.2022
Украина начинает надоедать Западу, а Путин и рад
30.06.2022
США хотят расколоть мир. У них ничего не выйдет
27.06.2022
США лучше не провоцировать Россию с ядерным оружием на Украине
08.02.2022
Минобороны Украины сообщило о прибытии восьмого самолета из США с 86 тоннами боеприпасов
07.02.2022
Россия не оккупирует Украину, даже если захочет
07.02.2022
Российский газ рассорил Европу и США
11.11.2014
ВМФ РФ будет перевооружаться с "Мистралями" или без них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?