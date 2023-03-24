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Спутник Центрального разведывательного управления США используется киевским режимом для корректировки сброса бомб. Об этом сообщает британское издание The Times.

По утверждению британской прессы, формально специальный отряд, который занимается корректировкой сброса бомб, является полицейским специальным подразделением. Но он находится в тесной связи с Главным управлением разведки Украины. Подразделение самостоятельно выбирает задачи, после чего на планшете появляются потенциальные цели для нанесения ударов. На планшете установлено специальное приложение, синхронизированное со спутником Центрального разведывательного управления США.

Нет сомнения в том, что это – не единственный пример участия США в выборе целей для украинских формирований. С начала специальной военной операции Запад осуществляет снабжение ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой и благодаря возможностям спутников США.

Таким образом, Запад принимает непосредственное участие в корректировке украинских ударов по российским вооруженным силам и иным объектам на освобожденных территориях. Это является еще одним свидетельством прямой вовлеченности стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании, в вооруженный конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Понятно, что без подобной помощи Запада украинские формирования были бы не в силах обеспечивать точную корректировку своих ударов, получать информацию о передвижениях российских войск, местах их дислокации и размещении складов с боеприпасами и вооружением.