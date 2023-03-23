Соединенные Штаты поставят Украине танки Abrams модификации М1А1 вместо М1А2

Пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил на брифинге 21 марта 2023 года, что министерство обороны США приняло решение поставить Украине 31 танк М1А1 Abrams из наличия американской армии, вместо ранее обещанных в январе танков более современной модификации М1А2. Это сделано с целью ускорения поставки танков Abrams Украине, и теперь заявлено, что танки М1А1 будут поставлены "к осени этого года".

Танк М1А1 Abrams армии США (с) C. Todd Lopez / министерство обороны США

Бригадный генерал Пэт Райдер дословно заявил на брифинге журналистам:

"Как вы знаете, в январе министерство обороны объявило, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI) с намерением предоставить вариант M1A2. Однако с тех пор, как мы сделали это объявление, мы были привержены изучению вариантов максимально быстрой поставки бронетехники, и после дальнейшего изучения и анализа того, как лучше всего это сделать, министерство обороны в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение поставить вариант M1A1 танка Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику в Украину к осени этого года. Это также даст Украине возможности, очень сопоставимые с M1A2, которые включают усовершенствованную броневую защиту и системы вооружения со 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом 0.50 калибра. Опять же, речь идет о том, чтобы этот важный боевой потенциал оказался в руках украинцев как можно раньше, и мы обязательно будем держать вас в курсе по мере поступления дополнительной информации".

Далее генерал Райдер сказал в отношении рассматривавщихся сроков поставки Украине танков модификации М1А2, что "по нашим прогнозам, пройдет, вероятно, больше года или около того, прежде чем мы сможем представить этот вариант М1A2".

Танки М1А1, планируемые к поставке теперь, по словам генерала Райдера, "будут излишние корпуса в нашем инвентаре, которые мы должны восстановить и отремонтировать с помощью комбинации [средств из] пакетов [помощи] USAI и военной помощи, чтобы сделать их боеспособными".

Генерал Райдер также заявил, что США не будут поставлять Украине в боекомплекте передаваемых танков бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана - заметим, что замена таких снарядов на экспортные модификации снарядов с сердечниками из вольфрамового сплава является стандартным американским решением при передаче танков Abrams за рубеж (первым получателем снарядов американского образца серии М829 с сердечниками из обедненного урана должна стать Польша).

Со стороны bmpd напомним, что 25 января 2023 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине в порядке военной помощи 31 танка М1 Abrams (батальонный комплект советского образца), что стало первым решением американского правительства об отправке танков на Украину. Согласно выпущенному тогда же пресс-релизу министерства обороны США, в данный новый пакет американской военной помощи Украине общим объемом 400 млн долл, выделяемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), войдут 31 танк М1 Abrams (без указания конкретной модификации) с боеприпасами и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, а также сопутствующее оборудование.

26 января заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх официально заявила на брифинге, что Украине будут поставлены американские танки Abrams в модификации М1А2 в экспортном исполнении. Тогда же в американских СМИ озвучивалось, что поставка танков М1А2 Украине потребует не менее года.

Украине предполагалось передать танки М1А2 с заменой в комбинированной броне элементов из обедненного урана на элементы из обычной броневой стали, что является типичной американской доработкой всех поставляемых на экспорт танков Abrams. В связи с этим США не могли поставить Украине танки М1А2 из наличия вооруженных сил США и были бы вынуждены изготавливать их в специальной экспортной модификации на единственном действующем американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), действующем под управлением корпорации General Dynamics. Фактически все танки М1А2 после 2000 года не изготавливаются там заново, а переделываются ("рефабризируются") из танков М1/М1А1 с хранения. Таким образом, изготовление комплекта из 31 танка М1А2 в экспортной модификации для Украины неизбежно заняло бы достаточно длительное время.