КНР считает, что США надо задуматься над позицией по Украине, а не валить вину на Китай

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что его страна всегда призывала к примирению и переговорам

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Правительству США необходимо переосмыслить собственные действия и позицию по кризису на Украине, прежде чем критиковать Китай. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай всегда призывал к примирению и переговорам. США заявляют, что позицию КНР нельзя назвать справедливой. Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Не уж то справедливо дать кризису охватить весь мир?" - отметил он.

"Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай", - резюмировал дипломат.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник на брифинге, комментируя визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил, что США не считают Китай беспристрастной стороной в ситуации по Украине. Как пояснил свою позицию Кирби, Пекин не осудил действия России, не прекратил покупать российскую нефть и энергоносители, а лидер КНР совершил визит в Москву, но "ни разу не поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским".