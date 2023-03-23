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Военное обозрение

Американский эксперт: Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Теперь у армии США есть постоянный гарнизон в Польше, что стало важной вехой, подчеркивающей ключевую роль страны в плане поддержки Украины силами НАТО в борьбе с «российской агрессией», пишет американский обозреватель Стив Бейнон в статье для Military.com.

Мы гордимся заявлением президента Байдена о постоянном присутствии американских войск в Польше. Мы годами добивались этого, слова «постоянный» - и это только что стало реальностью

- приводит автор недавнее заявление польского вице-премьера Мариуша Блащака.

Эксперт напомнил, что V корпус армии США со штаб-квартирой в Форт-Ноксе (штат Кентукки) с 2020 года дислоцируется в передовом оперативном пункте Кэмп-Костюшко в Познани (Польша), в основном для управления логистикой расширяющейся миссии Пентагона в регионе, тем самым укрепляя рубежи НАТО. Президент Джо Байден в 2022 году пообещал сделать его постоянным, и это обещание он выполнил во вторник, 22 марта.

Между тем, как пишет Бейнон, численность вышеупомянутого гарнизона армии США в Кэмп-Костюшко составляет лишь малую часть от численности прочих подразделений службы в трех других европейских странах, все из которых находятся гораздо дальше от российской территории.

Кроме того, в материале говорится, что для службы на постоянной основе Пентагон направил в Познань пока лишь двоих военных: сержанта действующей службы и сержанта первого класса армейского резерва. Остальные 200 американских солдат в лагере Кэмп-Костюшко по-прежнему несут службу на ротационной основе. В итоге, пока неясно, как Пентагон планирует комплектовать недавно созданный «постоянный» гарнизон армии США в Польше.

Со слов автора статьи, представитель V корпуса не стал отвечать на данный вопрос.

В завершение Бейнон пишет, что в общей сложности на территории Польши находится около 10 000 военнослужащих США. Все они несут службу на ротационной основе, а их задачей является противостояние потенциальной «российской агрессии». Следовательно, по мнению автора, создавая постоянный гарнизон в Польше, США продолжают готовиться к противостоянию с Россией.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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