БНР: инцидент с американским беспилотником показал решимость россиян

Инцидент с беспилотником проливает свет на огромный вклад американской разведки в украинское сопротивление и выдает решимость россиян удержать завоеванные земли. Об этом в интервью БНР заявил Шашанк Джоши, редактор журнала The Economist. У него свое мнение по поводу возможных последствий происшествия — и не только для России и США.

Добрин Йотов

Сбитый российским истребителем американский беспилотник над Черным морем — первое столкновение России и США с начала боевых действий на Украине. Оно проливает свет на огромный вклад американской разведки в украинское сопротивление и выдает расшатанные нервы россиян, полных решимости удержать оккупированные земли от надвигающегося украинского контрнаступления. Однако опасность разрастания конфликта не стоит преувеличивать — Москва хочет избежать такого сценария не меньше, чем Вашингтон, считает Шашанк Джоши, редактор журнала The Economist.

БНР: Почему Вашингтон решил предать гласности этот инцидент? Не подорвет ли это общественную поддержку Украины, учитывая опасения европейцев и американцев по поводу эскалации конфликта?

Шашанк Джоши: Думаю, у них не было выбора, кроме как опубликовать то, что произошло. С момента окончания Второй мировой войны в 1945 году и до сегодняшнего дня имели место десятки тысяч случаев, когда истребители перехватывали самолеты-разведчики, но только два или три раза доходило до столкновения. То, что произошло во вторник, стало первым подобным столкновением с 2001 года, когда над островом Хайнань столкнулись самолеты США и Китая, что вызвало серьезный кризис. Так что, учитывая, как редко подобное случается и насколько серьезно потерять беспилотник вроде Reaper (это дорогой аппарат, о нем нужно будет уведомлять Конгресс), власти США не могли держать произошедшее в тайне.

— А как бы они могли уменьшить негативное влияние на общественное мнение?

— Что ж, они пытаются. Они стараются сохранять размеренный тон, тщательно анализируют факты. Говорят, что российские пилоты вели себя опасно и непрофессионально, но не говорят, что столкновение было преднамеренным. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Пентагон пытается установить, умышленно ли русские сбили беспилотник. Другими словами, он предполагает, что, несмотря на агрессивность русских, истребитель все же случайно задел дрон. При этом нет ни намека на какие-то ответные действия, на возмездие с американской стороны.

— Случайно или нет, но российский истребитель сбил американский беспилотник. Наблюдение за украинскими побережьями оказывается рискованным предприятием. Стоит ли оно того?

— В наблюдении участвуют не только американские, но и союзнические натовские беспилотники, они тоже подвергаются риску. В октябре прошлого года российский истребитель по ошибке выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком RC-135 над Черным морем. Цель его полетов — сбор разведданных о российских вооруженных силах. Отслеживаются электромагнитные сигналы противовоздушных радаров, радио- и других видов связи между российскими подразделениями с целью уточнения их местонахождения. Подозреваю, что эта информация передается украинскому командованию, чтобы дать ему преимущество в боевых действиях.

— Об этом говорил и посол России в Вашингтоне, назвав инцидент 14 марта еще одним доказательством участия Запада в конфликте. Украина черпает информацию из многих источников. Можно ли сказать, насколько важна информация, которую она получает от США и НАТО?

— Думаю, предоставление разведданных союзниками критически важно для Украины. Я имею в виду не только информацию, собранную самолетами-разведчиками и беспилотниками, которая дала очень четкую картину сосредоточения российских войск вокруг Украины в январе-феврале прошлого года. Крайне важна также тактическая разведка. Понятно, что украинские войска могут использовать системы дальнего действия HIMARS с высокоточным управлением именно благодаря детальной картинке, которую они получают почти в реальном времени со спутников США и союзников. Именно это позволяет украинцам наблюдать за тем, что происходит в глубине российского тыла. Радиус действия украинских беспилотников примерно 15 километров, в то время как HIMARS поражает цели на расстоянии десятков километров. Так что для нанесения ударов по, скажем, Керченскому мосту или объекту в восточной части Луганской или Донецкой области понадобится информация со спутника или из других источников, в том числе и от киберразведки. Сбор и предоставление этой информации Украине позволят ей нанести удар по этим целям.

— Как мы видим, русские сбили Reaper без каких-либо последствий для себя...

— Да, это так, и это показывает, с какими рисками сопряжены эти полеты. Но я бы остановился на двух других моментах. Во-первых, такие инциденты крайне редки, и сам объем информации, собранной в ходе сотен разведывательных полетов, в несколько раз превышает ценность дрона, затонувшего в Черном море. Во-вторых, (и об этом не стоит забывать) Reaper — беспилотный аппарат; полагаю, американцам будет гораздо легче принять потерю дрона, нежели чем самолета с людьми на борту. И вот еще, что я бы хотел отметить. Да, русские сбили беспилотник, но с какой целью? Их целью было не просто поразить американский дрон и сбить его, а повысить риск возникновения таких ситуаций, чтобы запугать и заставить американцев и их союзников прекратить эти разведывательные полеты. Однако Америка клянется их продолжать, и если она их продолжит, то получается, что российское командование не достигло своих целей. При таком развитии событий в конечном итоге русские ничего не выигрывают.

— Не может ли произойти так, что в результате этого инцидента командование НАТО поведет себя прямо противоположным образом — и ограничит полеты, которые, как Вы отметили, являются залогом успеха украинцев?

— Думаю, этот инцидент как минимум обяжет США и их союзников предпринять еще более интенсивные по количеству и характеру разведывательные полеты в этом районе. Не только для того, чтобы показать, что их не напугали действия Москвы, но и для того, чтобы отвергнуть российскую версию о некоей исключительной зоне вокруг Крыма. Союзники будут стремиться активно оспаривать претензии России на такую зону, совершенно необоснованные с точки зрения права и ущемляющие свободу полетов и судоходства в этом районе. Как и в случае с британским эскадренным эсминцем, демонстративно прошедшим возле берегов Крыма два года назад. Я очень удивлюсь, если американцы в ближайшие дни не отправят еще один беспилотник по тому же маршруту, чтобы показать, что они стоят на своем.

— То есть стоит ожидать новых подобных инцидентов?

— Я не уверен. Это по-прежнему редкость. Можно сказать, что русские часто проявляют агрессию по отношению к самолетам-разведчикам. Но более пристальный взгляд на исследования Rand Corporation, американского института, тесно связанного с ВВС США, показывает, что только пять процентов разведывательных полетов приводят к агрессии со стороны России. Другими словами, в 95% случаев (даже больше) таких проблем нет. Растет ли уровень российской агрессии? Участятся ли подобные случаи? Я не думаю. Да, залить дрон топливом из истребителя — это что-то новенькое, само столкновение — что-то необычное. Но в целом это не выбивается из логики того, что мы видели в последние десятилетия. Возможно, подобные эпизоды сегодня получают больше огласки в связи с тем, что в Европе идет масштабная война и всех беспокоит риск эскалации между США и Россией. Но не следует думать, что то, что произошло, представляет собой какую-то новую и уникальную угрозу.

— Но сегодня для россиян ставки гораздо выше, чем в 2014 году, правда же? И это подразумевает более радикальные действия с их стороны...

— Да, ставки сегодня для них намного выше. Все ждут украинского наступления в апреле-начале мая. Американские разведывательные полеты помогут украинцам правильно рассчитать расположение российских сил и выявить их слабое место при планировании наступления. Для России будет важно попытаться ограничить разведку США, особенно в ближайшие недели. Но нам еще предстоит увидеть, до какой степени русские готовы пойти на конфронтацию. Если будет больше агрессивных действий, перехватов и столкновений в воздухе, ставки вырастут для всех игроков. Однако тот факт, что российское руководство может много потерять на фронте, не означает, что оно пойдет на любые риски. По-моему, русские не хотят втягивать Запад и США в конфликт, а потому будут придерживаться определенных рамок.

— Будет ли теперь гонка за останками разбившегося дрона?

— Не думаю, что до этого дойдет. Соединенным Штатам будет очень трудно заполучить останки своего дрона. Они даже намекнули, что не будут пытаться. В Пентагоне сообщили, что останки находятся на большой глубине, что сильно усложнит проведение такой операции, в том числе, и для российской стороны. Американцам непросто добраться до того самого места, где упал беспилотник, поскольку Конвенция Монтрё ограничивает доступ иностранных военных кораблей в Черное море. Вашингтон может обратиться к своим союзникам в регионе, но эти воды могут быть заминированы, а рядом патрулирует российский военный корабль. Поднять обломки на поверхность русским будет непросто, и, возможно, оно того не стоит — это не первый разбившийся Reaper. Такие дроны разбивались в Афганистане и Йемене. Русские, возможно, добрались до них. Да и в них нет никаких сверхсовременных технологий, ради получения которых стоит рисковать.