Посольство России заявило об угрозе столкновения НАТО и РФ из-за датских поставок Украине

Как отметили в дипмиссии, в 2023 году Копенгаген направил более $1 млрд на помощь Киеву, при этом на восстановление страны пойдет лишь малая часть этих средств, а остальные деньги потратят на вооружения

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /ТАСС/. Продолжающаяся военная помощь Дании Украине ведет к повышению риска прямого столкновения НАТО и России. Об этом говорится в комментарии российского посольства в королевстве, опубликованном в понедельник на сайте диппредставительства.

"Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму и обучая сотни украинских военных на датской земле, - считают в посольстве. - Действия датских властей не только противоречат международным правилам торговли оружием, которые запрещают поставку вооружений и военной техники в зону вооруженного конфликта, но и ведут к эскалации противостояния, повышают риск прямого столкновения НАТО и России с катастрофическими последствиями для всех сторон".

На прошлой неделе правительство Дании рассказало о создании нового украинского фонда в размере 7 млрд крон (более $1 млрд) в 2023 году, напоминают в диппредставительстве.

"Из 7 млрд датских крон лишь малую часть - 1,6 млрд - в том или ином виде планируется направить на восстановление Украины. Остальные 5,4 млрд пойдут на новые поставки вооружений и техники. Это оружие активно используется Вооруженными силами Украины для обстрелов, в том числе гражданской инфраструктуры, и приводит к гибели мирных жителей, включая детей. Оружие, которое перепродается на черном рынке и попадает в руки террористов, экстремистских и криминальных группировок", - подчеркивают в посольстве.