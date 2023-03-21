Британское Минобороны призвало украинских танкистов не допустить попадания ОБТ Challenger 2 в руки российских военных

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Британские танки скоро поступят на Украину, но с одним, но важным условием - они не должны попасть русским в руки. В британском Минобороны по-прежнему опасаются, что Россия может получить секретные данные о танках, в том числе и о разработанной для ОБТ Challenger 2 брони, чтобы потом применить их в своих разработках.

Британские военные потребовали от украинских танкистов не допустить попадания танков Challenger 2 в руки российских военных, для этого установить в каждый танк взрывчатку, применить которую можно дистанционно. Необходимо это для того, чтобы уничтожить всю секретную аппаратуру в танке в случае, если по каким-то причинам эвакуация танка с поля боя будет не возможна. В этом случае он должен быть подорван. Такая информация распространяется украинскими источниками со ссылкой на украинское военное ведомство.

Понятно, что информация неофициальная, поэтому подтвердить ее или опровергнуть мы не можем. Возможно, что это очередной фейк, но то, что британцы до ужаса боятся попадания своих танков в руки российской армии - это не вымысел. Еще в конце января этого года британское Минобороны официально заявило, что разрабатывает "чрезвычайный план" на такой случай.

Известно, что в рамках плана и для того, чтобы танки Challenger 2 не попали в руки русских, их не будут использовать на тех участках фронта, где имеется перспектива наступления российских войск. Украинские танкисты, которые будут воевать на ОБТ Challenger 2, обязаны предпринимать все возможные способы для эвакуации танков с поля боя, даже если идет бой и сделать это очень трудно. В общем, судя по требованиям Лондона, британские танки лучше держать в глубоком тылу, или пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором.

Напомним, что Великобритания передает Киеву 14 танков Challenger 2. Поставка должна пройти в этом месяце, украинские танкисты уже обучены эксплуатации британских машин.