Моравецкий заявил, что без помощи США и Польши Украины уже бы не было

Польский премьер также подчеркнул, что Европа должна позаботиться о своем военном потенциале

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Украины могло бы уже не быть, если бы не помощь Польши и США, поэтому Европа должна позаботиться о своем военном потенциале. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с лекцией в городе Гейдельберг. Трансляция выступления велась Польским телевидением.

"Без США и Польши Украины сегодня уже бы не было", - сказал он.

По словам Моравецкого, "Европа разоружилась". "На данный момент у нас нехватка основного вооружения", - подчеркнул он.

"Мне хотелось бы, чтобы европейские страны были настолько сильны с военной точки зрения, чтобы в случае нападения они не нуждались ни в какой помощи извне, могли поддерживать друг друга и других. Сегодня это не так", - отметил глава польского правительства.