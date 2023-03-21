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Военное обозрение

Asia Times: Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва

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Источник изображения: topwar.ru

Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть войну на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет издание Asia Times.

Негативная для Киева оценка перспектив победы Украины над Россией появилась на недавнем закрытом собрании бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и ученых, резюме которых простиралось от Рейгана до администрации Трампа.

Как отмечает издание, один из выступавших заявил, что без обученного контингента военных и необходимого количества боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может пойти на рассмотрение китайского мирного плана.

По данным Asia Times, в подавляющем большинстве настроения участников собрания склонялись к эскалации конфликта в виде предоставления Украине дополнительных вооружений. Один видный аналитик предложил сформировать «иностранный легион» бойцов из других стран, чтобы пополнить сокращающийся резерв подготовленных сил Украины.

На собрании выразили сожаление по поводу того, что, несмотря на всю помощь Запада, Украина может не достичь желаемого результата и в этой связи не стоит удивляться, что Киев примет мирный план Китая. По словам одного из участников собрания, никто на Западе также не предполагал, что Китай станет посредником между Саудовской Аравией и Ираном.

Хотя Вашингтон отклонил мирный план Китая для Украины, Зеленский этого не сделал, пишет Asia Times, что на фоне истощающихся сил и боеприпасов Украины может иметь продолжение.

Фактически вся украинская армия, которую блок НАТО готовил в период с 2014 по 2022 годы для войны против России, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки

,

- отмечает издание, указывая на то, что на Украине идут нескончаемые волны мобилизации.

В такой ситуации китайский план может стать для Киева особенно востребованным, как считают азиатские эксперты. Однако все прекрасно понимают, что сейчас Киев плана Пекина всё равно не примет, а будет рассчитывать на своё контрнаступление. А уж по его результатам киевский режим и будет делать для себя выводы, вполне возможно, что обратясь и к Китаю тоже.

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