В преддверии наступления ВСУ США поставили Киеву гранатомёты MK153 SMAW для разрушения оборонительных сооружений российской армии

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Украинские военные получили на вооружение американские гранатометы MK153 SMAW, в настоящее время идет обучение всушников применению данного вооружения. Как сообщается, гранатометы поставлены в феврале этого года в одном из очередных пакетов военной помощи от США.

Американцы продолжают вооружать Украину противотанковыми комплексами, но в этот раз вместо ПТРК Javelin Киев получил разработанные в 80-х годах прошлого века гранатометы MK153 SMAW. Данное вооружение уже поставлялось ВСУ, причем еще до начала российской специальной военной операции, но в малых количествах. Теперь же США осуществили полноценную поставку.

Как сообщает украинская пресса, о получении гранатометов командование ВСУ не распространяется, информация была получена от волонтеров, заснявших учения украинских военных с данным оружием. Сколько всего гранатометов поставили американцы не сообщается, но заявляется, что в скором времени MK153 SMAW появятся на поле боя. В Киеве уже поют дифирамбы этим гранатометам заявляя, в предстоящем наступлении они будут применяться для разрушения созданных российскими войсками фортификационных сооружений.

MK153 SMAW (Shoulder launched Multipurpose Assault Weapon – универсальное штурмовое вооружение, запускаемое с плеча) – комплекс производства Nammo Talley на базе израильского IMI B-300. Представляет собой пусковую 83-мм установку длиной около 78 см и массой 7,5 кг, оснащенную пристрелочной 9-мм винтовкой и креплением для оптического ночного или лазерного прицелов. Ракеты SMAW упакованы в трубу-контейнер, которая соединяется с пусковой установкой перед стрельбой.

В войска поступает в нескольких конфигурациях: SMAW-D (Bunker Defeat Munition – боеприпас для уничтожения блиндажей и бункеров) - одноразовый вариант SMAW. SMAW-D(CS) - (SMAW-Disposable Confined Space – одноразовый в ограниченном пространстве) – модернизированный SMAW-D с возможностью применять гранатомет внутри зданий и других закрытых пространствах. SMAW-NE - (SMAW - Novel Explosive – новое взрывчатое вещество) был разработан для американской морской пехоты с улучшенной термобарической боевой частью.