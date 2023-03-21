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Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявили в МИД Германии

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Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

На сегодняшний день вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО не обсуждается. Об этом в интервью испанской газете Pais заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Владимир Зеленский в прошлом месяце призвал начать в этом году переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Членство (в ЕС - ред.) зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться", — заявила глава МИД ФРГ, добавив, что в отношении Украины не может быть никаких уступок. Для начала, по словам Бербок, Киеву "необходимо положить конец этой ужасной войне".

В феврале 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Спустя четыре месяца главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине, а также Молдавии, статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров им нужно осуществить некоторые условия, в том числе проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

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Страны
Германия
Молдавия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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