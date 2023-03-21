Канада выступила с инициативой четырехстороннего партнерства с Японией, Южной Кореей и США против КНР и РФ - СМИ

Токио. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Оттава предложила Токио для противодействия Пекину и Москве совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать четырехстороннее партнерство, сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.

Американские дипломаты, как пишет Киодо, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.

Предложение Канады напоминает четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) между Австралией, Индией, Японией и США, который рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе, отмечает агентство.

Киодо напоминает, что Канада, Япония и США являются членами G7, саммит "семерки" пройдет в этом году в мае в японской Хиросиме. Власти Японии пригласили Юн Сок Еля принять участие в качестве гостя.

Если южнокорейский президент приедет в Хиросиму, то предложение Канады может быть поднято на двусторонних встречах в кулуарах саммита, считает агентство.