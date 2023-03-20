В Великобритании рассказали о «национальном позоре» ВМС

Стоимость ремонта крупнейшего корабля Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз, а ситуация вокруг корабля является «национальным позором». Об этом со ссылкой на источники рассказывает Times.

Согласно изданию, в настоящее время стоимость ремонта корабля оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (более 24 миллионов долларов). Основная часть ремонтных работ должна проводиться в Англии, однако из-за того, что период подходящих приливов прошел, корабль не может пройти под мостом и поэтому до сих пор находится в Шотландии.

Отмечается, что в настоящее время начало основной части ремонтных работ запланировано на 23 мая. «Если бы произошла мировая война, тот факт, что у нас есть авианосцы, очень важен. Мы не хотим смотреть, как они стоят в сухом доке, что обходится стране в кучу денег», — сказал адмирал лорд Алан Уэст.

В августе британская газета The Daily Telegraph сообщила, что новейший авианосец Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов) сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.