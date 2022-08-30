Новейший британский авианосец сломался вскоре после отплытия

Новейший авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов), сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута. Об этом стало известно британской газете The Daily Telegraph.

Отмечается, что корабль вышел в субботу, 28 августа, в направлении США для участия в совместных учениях с американскими и канадскими военными. Как сообщил изданию представитель Королевского ВМФ, возникла механическая проблема. О какой именно поломке идет речь, он не уточнил. В настоящее время авианосец стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.

По неофициальным данным, у корабля мог быть поврежден правый гребной вал. Как отмечает издание, ремонт авианосца может занять несколько дней. После этого HMS Prince of Wales продолжит движение на другую сторону Атлантики. Ожидается, что корабль будет использован для учебных полетов с его палубы самолетов F-35 и БПЛА.

В 2020 году авианосец HMS Prince of Wales был отправлен на длительный ремонт после попадания воды в машинное отделение. Тогда система пожаротушения авианосца вышла из строя, из-за чего тонны воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения корабля.