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Авианосец за 300 миллиардов рублей сломался из-за воды

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Два новых британских авианосца R 08 Queen Elizabeth и R 09 Prince of Wales в Портсмуте, 03.12.2019
Два новых британских авианосца R 08 Queen Elizabeth и R 09 Prince of Wales в Портсмуте, 03.12.2019.
Источник изображения: ВМС Великобритании, РА, Robin Jones и Shaun Roster

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов (более 300 миллиардов рублей) отправится на длительный ремонт после попадания воды в машинное отделение. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.



По данным издания, система пожаротушения авианосца вышла из строя, из-за чего тонны воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения корабля. Теперь судно останется в порту Портсмута на ремонт, который займет несколько месяцев.

Из-за этого пришлось отложить готовящиеся длительное время совместные с США испытания истребителей F-35B Lightning II. «На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы», — сказал собеседник издания.

В 2017 году появилось видео утечки на новейшем британском авианосце Queen Elizabeth. Корабль вошел в состав ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года, неполадки возникли уже 19 декабря. Ремонт судна провели на стоянке в Портсмуте.

Prince of Wales был спущен на воду 21 декабря 2017 года. В состав ВМС Великобритании корабль поступил в 2020 году. Queen Elizabeth и Prince of Wales относятся к одному классу британских авианосцев, однако из-за небольших модернизаций водоизмещение корабля увеличено на три тысячи тонн, что делает его самым крупным авианосцем страны.

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F-35B
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Проекты
2020-й год
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