Остин, Милли и Салливан обсудили с украинскими коллегами и Зеленским ход спецоперации РФ

Участники разговора обсудили "неизменную поддержку США ВС Украины"

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности

Джейк Салливан провели в пятницу телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главкомом ВС Украины Валерием Залужным и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.

В документе отмечается, что участники разговора обсудили "неизменную поддержку США ВС Украины". "Украинские должностные лица представили последние данные о ситуации на поле боя и выразили признательность за постоянную помощь США в сфере безопасности. Американские должностные лица подтвердили неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность. В конце к разговору присоединился президент Украины Владимир Зеленский", - указали в пресс-службе. Больше никаких подробностей переговоров в документе не приводится.

Должностные лица США и Украины регулярно проводят консультации с начала СВО.