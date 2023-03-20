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Западные союзники киевского режима опасаются, что украинская армия, получив истребители, может расширить географию своих военных целей на территории России, что неминуемо приведет к эскалации вооруженного конфликта.

Как сообщает испанское издание Confidencial, на Западе опасаются, что, получив на вооружение современные истребители, украинская армия сможет наносить удары вглубь российской территории, что сопряжено с прямыми рисками более прямого втягивания военного блока НАТО в вооруженный конфликт на Украине.

Издание отмечает, что по примеру властей Польши, одобривших поставки Украине истребителей МиГ-29, существует вероятность, что это сделают также правительства других стран. В опубликованном в испанской газете материале также акцентируется внимание на то, что именно польские власти ранее первыми запросили осуществление поставок украинской армии танков.

В статье также подчеркивается, что руководство нескольких стран НАТО публично заявляли, что поставки Киеву истребителей не способны решить проблемы украинского президента Владимира Зеленского на линии фронта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение стран-членов НАТО, в частности Польши, о передаче Киеву истребителей повышает уровень их непосредственной вовлеченности в вооруженный конфликт на Украине.

Песков также добавил, что поставки украинской армии истребителей никак не повлияют на исход специальной военной операции, однако способны увеличить беды для украинского народа.