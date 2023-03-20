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ТАСС

СМИ: ЕС может взять обязательство поставить Украине 1 млн снарядов до конца года

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

По сведениям газеты Handelsblatt, на фиксации конкретных обязательств по передаче Киеву боеприпасов настаивает группа стран Евросоюза во главе с Эстонией

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Группа стран Евросоюза настаивает на включении обязательства по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года в итоговую декларацию саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта. Об этом в пятницу сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, на фиксации конкретных обязательств по передаче Киеву боеприпасов настаивает группа стран ЕС во главе с Эстонией. К ней относятся остальные страны Балтии, Польша, Румыния и Финляндия. Поддержку данной инициативе выразила Франция, в то время как Германия "продолжает рассматривать" ее, при этом обещая немедленно разместить дополнительные заказы на боеприпасы для украинской армии.

Как сообщает газета, в проекте декларации саммита содержится приветствие со стороны Европейского совета "содействию немедленному обеспечению Украины боеприпасами, в том числе посредством совместных закупок, с целью предоставления 1 млн артиллерийских боеприпасов к концу 2023 года". Данная формулировка может быть пересмотрена.

Handelsblatt также приводит мнение одного из аккредитованных в Брюсселе дипломатов. Он утверждает, что если Киеву не удастся "совершить прорыв" не позднее ближайшего лета, то шансы ВС Украины на проведение успешного контрнаступления будут крайне малы. 

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Кредитование
Страны
Германия
Польша
Румыния
Украина
Финляндия
Франция
Эстония
Проекты
Евросоюз
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