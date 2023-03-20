Spiegel: ФРГ сможет закупить 10 гаубиц на замену переданным Украине к 2026 году

Издание уточняет, что первые шесть машин приобретут в 2025 году, если все пойдет по плану

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германии потребуется еще три года, чтобы приобрести для Бундесвера 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 - ранее Украине было передано 14 гаубиц такого типа. Об этом сообщил в четверг вечером на своем сайте еженедельник Der Spiegel.

Как ранее писала газета Bild am Sonntag, на 10 САУ предполагается потратить €154,7 млн. Der Spiegel теперь уточняет, что первые шесть будут приобретены в 2025 году, еще четыре - в 2026, если все пойдет по плану.

Германия ранее объявляла о поставках на Украину самоходных гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО и танков.

Как говорила уполномоченная германского Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль, армия ФРГ нуждается в новой технике взамен той, которую отправляют Украине, так как ее поставки создают бреши в материально-технической базе Бундесвера.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Хёгль неоднократно говорила, что улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось.