Испания закупает еще 16 учебно-тренировочных самолётов Pilatus PC-21

Швейцарская компания Pilatus Aircraft 10 марта 2023 года сообщила, что подписала контракт с Главным управлением вооружений и материально-технического обеспечения (Dirección General de Armamento y Material - DGAM) министерства обороны Испании контракт на поставку для ВВС Испании еще 16 турбовинтовых учебно-тренировочных самолётов Pilatus PC-21. Ранее Испания уже приобрела 24 самолёта РС-21, и новый контракт сделает испанские ВВС крупнейшим эксплуатантом этого типа в Европе.

Учебно-тренировочные самолёты Pilatus PC-21 ВВС Испании над Мурсией (с) Pilatus Aircraft

Согласно испанским источникам, стоимость нового контракта на 16 самолетов РС-21 составляет 240 млн долл. В поставку войдут также один комплексный наземный тренажер, два более простых кабинных тактических тренажера, и другое учебное оборудование.

Ранее в ноябре 2019 года DGAM заключило и в январе 2020 года финализовало контракт с Pilatus Aircraft на сумму 204,75 млн евро на закупку для ВВС Испании первых 24 самолетов РС-21, которые были поставлены с конца 2020 по середину 2022 года. В ВВС Испании самолеты РС-21 получили обозначение Е.27. Все 24 самолета были поставлены в Академию ВВС Испании (Academia General del Aire - AGA) в Сан-Хавьере, где в 79-м крыле в качестве машин основного этапа летной подготовки заменили реактивные учебно-боевые самолеты CASA С-101ЕВ Aviojet испанского производства 1980-х годов. Подготовка летчиков на самолетах РС-21 в AGA была начата с середины 2022 года.

Закупаемые теперь 16 дополнительных самолетов РС-21 должны заменить в 79-м крыле Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере используемые в качестве самолетов начального этапа летной подготовки поршневые самолеты T-35C Pillan чилийского производства. Номинально в составе AGA сейчас имеется 36 самолетов Т-35С, но не все они находятся в летном состоянии. Таким образом, РС-21 в ВВС Испани будет единым самолётом начального и основного этапов подготовки. Сообщается, что в состав 79-го крыла AGA поступят 14 из приобретаемых дополнительных РС-21, а еще два самолета будут поставлены в Летно-испытательный центр ВВС Испании (Centro Logístico de Armamento y Experimentación - CLAEX) в Торрехоне.

В настоящее время самолет РС-21 эксплуатируется в 10 странах, построено 242 опытных и серийных самолета.