Испания закупает учебно-тренировочные самолеты Pilatus PC-21

26 ноября 2019 года на ресурсе госзакупок Испании (Plataforma de Contratación del Sector Público) была опубликована информация о заключении контракта на закупку для ВВС Испании 24 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 производства швейцарской компании Pilatus Aircraft. Информация о данном контракте была позднее подтверждена закупочным ведомством Subdirección General de Armamento y Material (DGAM) министерства обороны Испании. Стоимость контракта составляет 204,75 млн евро, которые будут выплачены в течении трех лет (2020-2022 годы). Первые шесть самолетов и один наземный тренажер должны быть поставлены уже в марте 2020 года, а поставки всех 24 машин должны быть завершены к концу 2022 года. В ВВС Испании самолеты РС-21 получат обозначение Е.27.

Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 (бортовой номер 10/709-FL) ВВС Франции во время визита на испанский аэродром Малага, 26.11.2019 (с) Ian Lane

Самолеты РС-21 должны заменить в качестве машин основного этапа подготовки реактивные учебно-боевые самолеты CASA С-101ЕВ Aviojet испанского производства 1980-х годов в Академии ВВС Испании (Academia General del Aire - AGA) в Сан-Хавьере, Самолеты С-101 не только устарели, но и близки к полному исчерпанию ресурса, что уже привело к ряду авиационных происшествий. В частности, 27 августа 2019 года в катастрофе самолета С-101 погиб пилот испанской пилотажно-демонстрационной группы Patrulla Águila майор Франциско Марин. В результате министерство обороны Испании приняло решение полностью прекратить эксплуатацию самолетов С-101 к сентябрю 2021 года.

Самолет РС-21 был выбран министерством обороны Испании по итогам тендера, в котором также принимали участие турбовинтовые самолеты Beechcraft T-6C Texan II, Embraer EMB-314 Super Tucano и KAI KT-1. Итоги тендера были подвелены 9 августа. По данным испанских СМИ, РС-21 с самого начала был фаворитом ВВС Испании. Стоимость их закупки также будет несколько ниже определенного испанским правительством на эту программу в июне лимитного бюджета в 225 млн евро.

В последующем к 2027 году ВВС Испании планируют также закупку новых учебно-тренировочных самолетов начальной подготовки (для замены используемых сейчас AGA поршневых ENAER T-35C Pillan) и повышенной подготовки (для замены используемых сейчас в этом качестве двухместных учебно-боевых истребителей Northtop SF-5M - модернизированных F-5B).

Иcпания стала девятым государственным заказчиком самолетов Pilaus PC-21. В 2019 году были завершены поставки самолетов РС-21 ВВС Австралии, Иордании и Франции. Всего к настоящему времени построено 219 самолетов РС-21.