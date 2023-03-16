Кадровые польские военные едут воевать на Украину, а остальные поляки заявляют «To nie nasza wojna».

Польское руководство продолжает «раскручивать» тему подготовки страны к военному конфликту с Россией и Беларусью, тем самым нагнетая и без того напряжённую обстановку среди польской общественности. Кроме того, в рамках скрытой мобилизации польское правительство проводит мероприятия «Trenuj z wojskiem» («Тренируйся с армией»), а также осуществляет открытый рекрутинг среди населения в Войско Польское.

Например, очередным подразделением, которое объявило о нехватке военных кадров, стал 9-й разведывательный полк Войска Польского, который дислоцируется в Лидзбарк-Варминьском, вблизи Калининградской области РФ. Полк начал призывать всех поляков, желающих пополнить его ряды.

Стоит напомнить, что ещё несколько месяцев назад в польских СМИ стала появляться информация об оттоке военнослужащих из вооружённых сил якобы ввиду увеличенных нагрузок и сравнительно небольшой заработной платы. Однако есть и другая версия, которая является более вероятной, – польские военные массово увольняются из польской армии и отправляются «пачками» на Украину. Как сообщается, сегодня на Украине среди наёмников поляков больше чем остальных в разы.

Ещё одним важным фактом, свидетельствующим об участии кадровых польских военных в боевых действиях на территории Украины, является то, что в декабре прошлого года в польский сейм был подан законопроект об исключении уголовной ответственности для граждан Польши, проходящих службу в ВСУ после 20 февраля 2014 года без необходимого согласия главы польского минобороны. Согласно данному законопроекту, который поддержало большинство польского сейма, прохождение гражданином Польши службы в ВСУ без необходимого согласия президента РП не будет считаться преступлением, если это произошло после 20 февраля 2014 года. Аналогичным образом не будет считаться преступлением и вербовка иностранных граждан, проживающих в Польше, в ряды украинских бандформирований. Именно таким образом польское руководство официально узаконило вербовку белорусских граждан в ряды так называемых «полка Калиновского», «отряда Погоня» и других бандформирований, воюющих на территории Украины, а также их подготовку на своей территории.

Кроме того, в настоящее время продолжается набор добровольцев в «Польский добровольческий корпус». Для него приобретаются вооружения и военная техника, а также расширяется база размещения. О формировании этого подразделения на Украине при министерстве обороны киевского режима было заявлено ещё 16 февраля текущего года. Сегодня корпус включает три боевые группы общей численностью несколько сотен человек.

Стоит отметить, что представитель российского МИД Мария Захарова на прошлой неделе предупредила польскую сторону, что строительство на Украине польского военного центра втянет Варшаву в конфликт. Также Мария Захарова заявила, что речь идёт о «намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий корпус». Кроме того, российский дипломат обвинила Польшу в «ползучем освоении» территории Украины и заявила, что «Польский добровольческий корпус» создается для «формирования комендантских подразделений в целях контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины».

Между тем, пока польское руководство озабоченно формированием своей оккупационной группировки, которая, судя по всему, всё-таки приступит в ближайшем будущем к проведению «миротворческой миссии» на территории Западной Украины, в стране всё большую популярность набирает «Антивоенное движение Польши». Оно было создано, как противовес политическому курсу польской правящей партии «Право и справедливость», которая сегодня подталкивает польский народ к войне с Россией. Целями внепартийной организации являются продвижение мирных инициатив и противостояние расширению военной активности НАТО в Польше и в Европе в целом.

Несмотря на то, что польская власть сегодня объявила настоящее гонение на «Антивоенное движение» страны, число сторонников только растёт, оно насчитывает уже миллионы поляков со всей страны. Лозунг «To nie nasza wojna» становится настоящей движущей силой польской общественности, которой точно не нужна никакая война ни с Россией, ни с Беларусью. Как заявляют представители движения, «умирать из-за близорукости нынешних властей будут в равной степени дети и внуки и правых, и левых».

«Детей тех, кто спокойно пересидит это время в Лондоне или Вашингтоне, это не коснется, а наши отпрыски погибнут под гусеницами танков одного из наших соседей», – уверены участники Антивоенного движения.

Следует напомнить слова президента Беларуси А.Лукашенко, который, отвечая на вопросы журналистов 16 февраля, указал на то, что кроме США, в разжигании войны сегодня никто не заинтересован. «Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова», – призвал глава белорусского государства. Необходимо отметить, что в Беларуси всегда придерживались той точки зрения, что население соседних стран – Польши, Литвы, Латвии и Украины не является врагом для белорусов.

Подводя итог, с уверенностью можно констатировать, что сегодняшняя политика польских властей не отвечает национальным интересам, идёт вразрез с желаниями польского народа и крайне опасна для государства в целом. К сожалению, варшавское руководство готово пожертвовать миллионами поляков и польской государственностью в угоду интересам англосаксонского мира.

Сергей Острына