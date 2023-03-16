Axiom Space представила прототип скафандра для высадки американских астронавтов на Луну в 2025 году

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Axiom Space представила в среду прототип нового скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), в который будут облачены американские астронавты для высадки на Луну в 2025 году в рамках программы Artemis ("Артемида").

Компания опубликовала изображение нового скафандра на своём сайте, отметив, что "так как скафандр для ношения на Луне должен быть белым, чтобы отражать тепло и защитить астронавтов от экстремально высоких температур, внешний слой используется для сокрытия фирменного дизайна скафандра".

По данным компании, AxEMU спроектированы для обеспечения большей гибкости, более высокого уровня защиты астронавтов при работе в суровых условиях окружающей среды и оснащены инструментами для выполнения задач в ходе проведения научных исследований. Отмечается, что при создании новой модели был использован дизайн скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

"Новые тренировочные скафандры будут переданы NASA к концу лета этого года", - говорится в сообщении на сайте Axiom Space.

"Когда астронавты вернутся на Луну в рамках миссии NASA Artemis 3, они будут облачены в скафандры нового поколения компании Axiom Space", - подчеркнула компания в соцсетях.

В июне 2022 года NASA заключило контракт с Axiom Space о разработке модели скафандров нового поколения для миссий в рамках лунной программы США Artemis и для работ на низкой околоземной орбите.

В сентябре того же года американское космическое ведомство выделило Axiom Space на создание новых скафандров $228 млн по контракту общей стоимостью $1,26 млрд.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем. Первая миссия программы Artemis 1 была осуществлена в конце прошлого года - беспилотный космический корабль Orion дважды облетел Луну и благополучно вернулся на Землю.