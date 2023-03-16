Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева

Американский публицист отметил, что Россия еще "даже не задействовала в СВО свои "главные силы"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае появления видимых перспектив поражения Киева в ходе специальной военной операции России. Такие данные изложил во вторник известный американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований.

"Мне говорят, игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами", - сказал обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США Херш, выступая на мероприятии американской неправительственной организации "Комитет за республику" и не называя конкретные источники своей информации.

В связи с этим публицист напомнил о разгроме советскими войсками гитлеровцев под Сталинградом. "Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю", - отметил он. "Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю", - заявил Херш, опубликовавший 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" представлял собой тайную операцию США, проведенную с ведома и согласия президента Джо Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в вашингтонской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную журналистом, "совершенной ложью и полной фикцией".

"Мы (США - прим. ТАСС), возможно, просто обманываем сами себя относительно происходящего там (на Украине - прим. ТАСС), относительно того, какими будут результаты", - сказал Херш. При этом он подчеркнул, что Россия еще даже не задействовала в СВО свои "главные силы".

Кроме того, публицист, рассуждая об угрозе прямого конфликта между США и Россией на основании имеющихся, по его свидетельству, у Вашингтона замыслов, конкретно упомянул о формированиях 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые перебрасываются в Европу. "Мы говорим о бригадах - не о батальонах, а о бригадах", - отметил Херш.