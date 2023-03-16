Детализованы планы Австралии по приобретению атомных подводных лодок в рамках AUKUS

13 марта 2023 года на американской военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего (Калифорния) состоялась встреча лидеров США, Великобритании и Австралии, представляющих созданное в 2021 году расширенное партнерство этих трёх стран в области безопасности, именуемое AUKUS. В ходе встречи президент США Джо Байден вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком приняли совместное заявление, детализирующее основную программу AUKUS - планы приобретения Австралией флота атомных подводных лодок.

Предварительное изображение перспективной британско-австралийской атомной многоцелевой подводной лодки программы SSN-AUKUS (c) BAE Systems

В совместном заявлении лидеров трех стран AUKUS говорится:

В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили об AUKUS - новом партнерстве в области безопасности, которое должно способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы он был безопасным и стабильным.

Первой крупной инициативой AUKUS было наше историческое трехстороннее решение поддержать Австралию в приобретении атомных подводных лодок (ПЛА) с обычным вооружением. Сегодня мы объявляем о нашем пути к достижению этой важной возможности.

Вместе мы должныпоставить SSN-AUKUS - атомную многоцелевую подводную лодку трехсторонней разработки, основанную на проекте ПЛА нового поколения Великобритании, которая будет включать технологии всех трех стран, в том числе передовые технологии подводных лодок США. Австралия и Великобритания будут эксплуатировать SSN-AUKUS как их подводную лодку будущего. Австралия и Великобритания должны начать работы по строительству SSN-AUKUS на своих национальных верфях в течение этого десятилетия.

Чтобы в кратчайшие сроки поставить Австралии атомные подводные лодки с обычным вооружением, мы намерены придерживаться следующего поэтапного подхода, реализуя каждый этап на основе взаимных обязательств каждой страны:

- Начиная с 2023 года австралийский военный и гражданский персонал должен проходить службу совместно с ВМС США и Великобритании, а также на промышленных базах подводных лодок США и Великобритании для ускорения обучения австралийского персонала. Соединенные Штаты планируют увеличить количество посещений своими ПЛА портов Австралии начиная с 2023 года, когда австралийские моряки присоединятся к американским экипажам для обучения и подготовки; Великобритания увеличит количество посещений своими ПЛА Австралии, начиная с 2026 года.

- Уже в 2027 году Соединенные Штаты и Великобритания планируют начать передовую ротацию своих ПЛА в Австралии, чтобы ускорить развитие австралийского военно-морского личного состава, рабочей силы, инфраструктуры и нормативной базы, необходимых для создания в Австралии собственного потенциала ПЛА.

- Начиная с начала 2030-х годов, в случае одобрения Конгрессом США, Соединенные Штаты намерены продать Австралии три атомные подводные лодки типа Virginia, с возможностью продажи еще двух, если потребуется. Этот шаг позволит систематически наращивать собственный потенциал ПЛА Австралии и возможности его технической поддержки.

- В конце 2030-х годов Великобритания поставит свою первую SSN-AUKUS британскому флоту. Австралия поставит первую SSN-AUKUS, построенную в Австралии, австралийскому флоту в начале 2040-х годов.

Этот план предназначен для поддержки развития в Австралии инфраструктуры, технических возможностей, промышленности и человеческого капитала, необходимых для строительства, обслуживания, эксплуатации и управления собственного флота атомных подводных лодок с обычным вооружением. Австралия полностью привержена ответственному управлению военно-морскими ядерными силовыми установками.

Когда мы объявили о партнерстве с AUKUS в сентябре 2021 года, мы обязались установить самые высокие стандарты ядерного нераспространения. План, который мы объявляем сегодня, соответствует этому обязательству и отражает наше давнее лидерство и уважение к глобальному режиму ядерного нераспространения. Мы продолжаем консультации с Международным агентством по атомной энергии для разработки подхода к нераспространению, который создаст сильнейший прецедент для приобретения подводных лодок с ядерной энергетической установкой.

Наш план повышает промышленный потенциал всех трех стран по производству и эксплуатации совместимых атомных подводных лодок на десятилетия вперед, расширяет наше индивидуальное и коллективное подводное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и способствует глобальной безопасности и стабильности. В этих результатах AUKUS отражает принцип, согласно которому совместные действия, предпринимаемые в партнерстве, могут принести пользу всем.

Внедрение AUKUS также потребует надежного, инновационного обмена информацией и технологического сотрудничества. Наши страны привержены дальнейшему трехстороннему сотрудничеству, которое укрепит наши совместные возможности, улучшит обмен информацией и технологиями, а также интегрирует наши промышленные базы и цепочки поставок, укрепляя при этом режимы безопасности каждой страны.

Более века наши три страны стояли плечом к плечу вместе с другими союзниками и партнерами, помогая поддерживать мир, стабильность и процветание во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы верим в мир, который защищает свободу и уважает права человека, верховенство закона, независимость суверенных государств и международный порядок, основанный на правилах. Шаги, о которых мы объявляем сегодня, помогут нам в достижении этих взаимовыгодных целей в предстоящие десятилетия.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, согласно разъясняющим публикациям и сообщениям западных официальных лиц и СМИ, Австралия в рамках AUKUS в соответствии с обнародованным планом, приобретет восемь атомных многоцелевых подводных лодок. Общая стоимость указанной программы обзаведения Австралией ПЛА и соответствующей промышленной, и эксплуатационной базой, оценивается сейчас в астрономическую сумму от 268 до 368 млрд австралийских долл. (от 179 до 245 млрд долл. США).

На первом этапе в начале 2030-х годов Австралия приобретет у США три ПЛА типа Virginia, с возможностью приобретения еще двух таких лодок. Пока не сообщается, будут ли эти лодки новые, или из состава ВМС США.

На втором этапе планируется строительство на создаваемой в Аделаиде промышленной базе для ВМС Австралии пяти ПЛА нового типа SSN-AUKUS с планируемым сроком поставки с начала 2040-х годов по 2053 год. Лодки типа SSN-AUKUS должны быть совместно разработаны всеми тремя странами и строиться для ВМС Великобритании и Австралии, основываясь тем самым на программе и проекте перспективной британской ПЛА, именуемой сейчас SSN(R). Головная британская ПЛА SSN-AUKUS должна быть введена в строй в конце 2030-х годов. Предположительно, австралийский вариант лодок SSN-AUKUS будет отличаться от британского использованием ядерной энергетической установки американского производства.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что военно-морская база Стирлинг в Перте (штат Западная Австралия) будет модернизирована для базирования на ротационной основе начиная с 2027 года четырех американских ПЛА типа Virginia и одной бриганской ПЛА типа Astute, которые составят так называемые ротационные подводные силы "Запад" (Submarine Rotational Force-West). Заходы американских ПЛА туда будут начаты с 2023 года, а британских - с 2026 года. Стоимость программы модернизации базы для этого составит 8 млрд австралийских долл.

Австралия также внесет 3 млрд австралийских долл течение следующих четырех лет в развитие проектной и судостроительной базы ПЛА в США и Великобритании. В свою очередь, премьер-министр Великобритании 13 марта объявил, что в течение следующих двух лет министерству обороны Великобритании будет выделено дополнительно 5 млрд фунтов стерлингов на программы строительства перспективных ПЛА, включая модернизацию соответствующей британской промышленной базы и финансирование следующего этапа программы SSN-AUKUS.

Официальные временные графики реализации программы атомных подводных лодок для Австралии в рамках AUKUS (c) министерство обороны Австралии