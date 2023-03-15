Нидерланды планируют передать Украине два корабля противоминной обороны типа Alkmaar

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Военно-морские силы Украины пополнятся еще двумя кораблями противоминной обороны типа Alkmaar, передать тральщики украинскому флоту обещают Нидерланды. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Королевские военно-морские силы Нидерландов планируют передать ВМС Украины два тральщика из собственного состава, но не в ближайшее время, а не ранее 2025 года. Как заявила Оллонгрен, сначала голландский флот получит новые противоминные корабли, после чего выведет из состава пару тральщиков и передаст их Украине. А вот обучение украинских экипажей для этих самых кораблей планируется начать уже во второй половине этого года.
- говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.
Кроме тральщиков, голландцы планируют передать Киеву радиолокационные системы для обнаружения беспилотников и оборудование для быстрого возведения мостов и переправ. Сроки поставки не называются, но отмечается, что это оборудование будет напрямую закуплено у производителей.
Напомним, что у ВМС Украины уже имеются два тральщика, переданных Великобританией. Бывшие корабли противоминной обороны HMS Ramsy и HMS Blyth превратились на верфях Великобритании в тральщики M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". На сегодняшний день оба тральщика находятся у побережья Шотландии в ожидании перехода в Черное море. Однако решение об этом в Киеве до сих пор не принято.