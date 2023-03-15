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Военное обозрение

Нидерланды планируют передать Украине два корабля противоминной обороны типа Alkmaar

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины пополнятся еще двумя кораблями противоминной обороны типа Alkmaar, передать тральщики украинскому флоту обещают Нидерланды. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Королевские военно-морские силы Нидерландов планируют передать ВМС Украины два тральщика из собственного состава, но не в ближайшее время, а не ранее 2025 года. Как заявила Оллонгрен, сначала голландский флот получит новые противоминные корабли, после чего выведет из состава пару тральщиков и передаст их Украине. А вот обучение украинских экипажей для этих самых кораблей планируется начать уже во второй половине этого года.

Подготовка украинских военных начнется во второй половине 2023 года. Эту деятельность Нидерланды планируют осуществлять вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками

- говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

Кроме тральщиков, голландцы планируют передать Киеву радиолокационные системы для обнаружения беспилотников и оборудование для быстрого возведения мостов и переправ. Сроки поставки не называются, но отмечается, что это оборудование будет напрямую закуплено у производителей.

Напомним, что у ВМС Украины уже имеются два тральщика, переданных Великобританией. Бывшие корабли противоминной обороны HMS Ramsy и HMS Blyth превратились на верфях Великобритании в тральщики M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". На сегодняшний день оба тральщика находятся у побережья Шотландии в ожидании перехода в Черное море. Однако решение об этом в Киеве до сих пор не принято.

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