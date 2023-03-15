В Чехии заявили, что легкие учебно-боевые самолеты L-159 не подходят для поставок Украине

По словам президента Петра Павела, целесообразнее поставлять Киеву истребители МиГ-29

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Учебно-боевые самолеты Aero L-159 ALCA чешского производства, которые могут выполнять роль легкого многоцелевого штурмовика, не поставлялись и не подходят для направления Украине, так как там отсутствуют летчики с соответствующими навыками пилотирования и техническая база для их обслуживания. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос информационного агентства CTK, сказал находящийся во вторник с визитом в Словакии президент Чехии Петр Павел.

"Это [L-159], возможно, более простая машина в обслуживании, чем, например, сверхзвуковые самолеты, но проблемы [с освоением самолетов] одинаковы. Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, [службу] управления полетами, снабжение топливом, специальные боеприпасы, а затем также обучить летчиков и наземный [обслуживающий] персонал. Это займет от полугода до одного года в зависимости от типа [конкретного самолета]", - сказал Павел, поддерживающий оказание всех видов помощи Украине. По его словам, значительно больший смысл дает реализация планов поставок этой стране истребителей МиГ-29.

L-159, дальность полета которого составляет 1570 км при максимальной скорости 936 км/ч, разработан чешской компанией Aero Vodochody. Самолет совершил первый полет 2 августа 1997 года, а его дебют перед общественностью состоялся 5-6 июня 1999 года на авиашоу в Братиславе. Одноместный L-159 был принят на вооружение ВВС Чехии в 2001 году, а двухместный - в 2007 году. Кроме того, несколько L-159 были проданы в США и Ирак. Стоимость самолета, согласно СМИ, составляет от $10 млн до $15 млн.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 9 марта на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) проинформировал, что Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии самолетов МиГ-29, ранее стоявших на вооружении армий обеих стран. Надь ранее заявил, что без согласия словацкого парламента самолеты не покинут республику.

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Словакия.

8 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Си-эн-эн заявил о готовности Варшавы передать Киеву истребители МиГ-29. Ранее польские власти сообщали о готовности поставить Украине данные самолеты лишь в коалиции с другими странами НАТО.