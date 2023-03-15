На российскую спутниковую группировку идут постоянные атаки - ФГУП "Космическая связь"

К концу 2023г планируется создать программу для защиты от помех

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Российской спутниковой группировке пытаются создать помехи с "сопредельной территории", разрабатываются меры защиты, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

По его словам, в России сейчас создается программно-аппаратный комплекс, "который позволяет на уровне программного решения определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на спутник".

"К сожалению, в последнее время (этот проект) приобрел особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку", - сказал Волин во вторник на форуме "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету".