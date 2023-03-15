Войти
Lenta.ru

Спутники Starlink подключат напрямую к смартфонам

128
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Корпорация SpaceX объявила о планах начать тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. Об этом сообщает телеканал CNBC.

О планах SpaceX заявил вице-президент компании по корпоративным продажам Starlink Джонатан Хофеллер. Топ-менеджер заявил, что корпорация начнет тестировать технологию вместе с оператором T-Mobile до конца года.

О сотрудничестве SpaceX и T-Mobile стало известно в августе 2022 года. Тогда в компании Илона Маска заявили, что работают над стандартом связи, который позволит подключать спутники напрямую к смартфонам. По словам Маска, это решит проблему «мертвых зон» американского оператора, в которых сотовая связь не работает.

Журналисты обратились за комментарием в T-Mobile, но не получили оперативного ответа. Также неизвестно, когда именно обе компании начнут тестирование и какие абоненты смогут принять в нем участие.

В конце февраля SpaceX анонсировала спутники нового поколения Starlink V2 Mini. Уточняется, что оборудование получило более мощные антенны, может подключаться к новому набору частот и имеет пропускную способность, в четыре раза превышающую таковую у аппаратуры предыдущего поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
30.03.2022
SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году - Маск
24.11.2021
МКС 25 ноября сблизится на 5,5 км с фрагментом американской ракеты Falcon-9 - "Роскосмос"
04.03.2021
Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года
03.03.2021
«Почти «Протон» против «Союза» и Falcon 9: глава Rocket Lab в прямом эфире съел кепку и объявил о создании ракеты Neutron
09.07.2020
Ученый рассказал о защите от радиации на Луне и Марсе
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
04.04.2017
Александр Железняков о старте уже летавшей ракеты Falcon 9
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне