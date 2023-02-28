Войти
Lenta.ru

Представлено новое поколение спутников Starlink

386
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Компания SpaceX объявила о подготовке к запуску спутников Starlink нового поколения. Об этом сообщает издание TeslaRati.

В Twitter-аккаунте корпорации были анонсированы новые спутники Starlink V2 Mini. Уточняется, что оборудование имеет более мощные антенны и может подключаться к новому набору частот. Спутники нового поколения имеют пропускную способность, в четыре раза превышающую таковую у аппаратуры предыдущего поколения.

По оценке специалистов TeslaRati, вес одного спутника составляет около 830 килограмм. Сообщается, что одна ракета Falcon 9 сможет перевезти 21 единицу Starlink V2 Mini. «SpaceX может получить примерно на 50 процентов больше пропускной способности сети от каждого спутника», — прокомментировали журналисты характеристики представленных спутников.

Из-за большего веса спутников компании придется совершать в три раза больше запусков Falcon 9, однако повышенная пропускная способность позволит обслуживать большее число клиентов. Специалисты предположили, что в будущем компания будет производить еще более габаритные спутники. Запуск первой партии Starlink V2 Mini запланирован на 27 февраля.

Ранее SpaceX объявила о появлении услуги роуминга в Starlink. Стоимость услуги, которая по состоянию на конец февраля предоставляется в тестовом режиме, составляет 200 долларов, или около 15 тысяч рублей, в месяц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
28.07.2015
Из России с давлением ("Politico", США)
29.06.2015
Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon взорвалась сразу после запуска
19.05.2015
Эксперт: "Протону" нужно успешно стартовать летом, чтобы не лишиться коммерческих заказов
16.04.2015
SpaceX не удалось сохранить Falcon 9 для повторного использования
13.08.2013
SpaceX получила контракт на запуск еще трех спутников
19.03.2012
Запуск космической капсулы SpaceX Dragon к МКС состоится 30 апреля
15.01.2010
Если учесть РН, произведенные в Украине, то Украина в 2009 г. по количеству пусков поделила бы четвертое место в мире с Китаем – эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:53
  • 45541
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 08:45
  • 2
Источники сообщили о переподчинении войсковой ПВО Сухопутных войск ВКС России
  • 28.02 06:29
  • 5
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 28.02 04:22
  • 9
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 28.02 03:54
  • 3
Президент "Калашникова" заявил, что винтовка СПЧ позволяет не раскрывать позицию снайпера
  • 28.02 01:16
  • 1
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 28.02 00:36
  • 1
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 27.02 22:43
  • 6
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 22:27
  • 3
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 27.02 20:07
  • 2
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 20:07
  • 2
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"