Пентагон рассчитывает потратить на закупку оружия в новом финансовом году рекордную сумму

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон намерен потратить на закупки новых вооружений в 2024 финансовом году рекордную сумму, это следует из проекта нового военного бюджета, опубликованного Белым домом. Как заявил по поводу увеличения военных расходов глава Министерства обороны США Ллойд Остин, все расходы направлены на "сдерживание" России и Китая, что является "краеугольным камнем" американской оборонной политики.

В рамках "сдерживания" США планируют увеличить закупку всех видов вооружений, потратив на это 170 млрд. и это будет самая крупная сумма в истории, выделенная в рамках военного бюджета. Также рекордные инвестиции планируется отправить на разработку новых вооружений и все с этим связанное (исследования, испытания и т.д.). Здесь военные рассчитывают потратить не менее 145 млрд. Именно такая сумма закладывается в бюджет.

Еще одной статьей расходов, которая возрастет в следующем году, стала закупка боеприпасов. Из-за поставок на Украину арсеналы армии США показали дно, в Пентагоне неоднократно заявляли о необходимости в срочном порядке их пополнить. Так вот, в 2024 году на это уйдет 30,6 млрд. долларов, что на 5,8 млрд. больше чем в этом году. Правда, на сами артиллерийские снаряды и другие боеприпасы США потратят не больше 5,6 млрд., все остальное пойдет на закупку тактических и стратегических ракет.

Отдельной строкой идет закупка высокотехнологического вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. Пентагон планирует потратить 11 млрд. по этой статье расходов, включающей также разработку, испытания и создание прототипов гиперзвукового оружия. В итоге военные хотят получить не менее 24 ракет такого типа.

Будет продолжена программа закупки новейшего стратегического бомбардировщика B-21, на это выделяется 5,3 млрд. долларов. 6,2 млрд. уйдет на строительство второй атомной субмарины Columbia с баллистическими ракетами. На модернизацию ядерного комплекса американцы планируют потратить 37,7 миллиарда долларов.

Новый оборонный бюджет США будет равен 886 млрд. долларов. В Пентагоне объясняют это ростом угрозы со стороны России и Китая.