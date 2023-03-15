Войти
Lenta.ru

В Пентагоне заявили о производстве новых стратегических бомбардировщиков

126
0
0
Бомбардировщик B-21 Raider на одной из оперативных баз ВВС США
Бомбардировщик B-21 Raider на одной из оперативных баз ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

Соединенные Штаты производят шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21, заявила исполняющая обязанности замминистра ВВС США Кристин Джонс, пишет ТАСС.

Выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года), она уточнила, что изготовление бомбардировщиков начиналось в разное время.

«Я могу сказать, что у нас на разных стадиях производства находятся шесть самолетов. Больше ничего добавить я не могу, в том числе об общем количестве», — сообщила она. Политик не стала уточнять, сколько самолетов планируется принять на вооружение.

В воскресенье, 12 марта, стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Похожие новости
15.07.2022
ВВС США отчитались об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW
15.08.2019
Конкурс проектов: чей стратегический бомбардировщик будет лучше
02.05.2019
Ядерный арсенал США насчитывает около четырех тысяч боеголовок - эксперты
11.12.2017
Триллионы на третью мировую
19.06.2017
Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии
05.08.2015
Ту-160М2: пропасть или взлет
30.08.2012
Барак Обама: военно-политические итоги президентства. Часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне