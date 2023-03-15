В Пентагоне заявили о производстве новых стратегических бомбардировщиков

Соединенные Штаты производят шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21, заявила исполняющая обязанности замминистра ВВС США Кристин Джонс, пишет ТАСС.

Выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года), она уточнила, что изготовление бомбардировщиков начиналось в разное время.

«Я могу сказать, что у нас на разных стадиях производства находятся шесть самолетов. Больше ничего добавить я не могу, в том числе об общем количестве», — сообщила она. Политик не стала уточнять, сколько самолетов планируется принять на вооружение.

В воскресенье, 12 марта, стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России.