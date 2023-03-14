Учения и ротация войск НАТО: Военная угроза или опасность у границ Союзного государства?.

США и их военные союзники планируют в этом году более 110 крупных военных учений, в которых будут задействованы вооруженные силы более 60 стран, и еще ряд небольших мероприятий, которые будут проводиться без широкой огласки.

Одним из крупнейших учений, стоит полагать, станут Defender Europe 23, которые намечены на май-июнь этого года. О масштабе запланированных маневров может свидетельствовать тот факт, что переброска вооружений и военной техники, которые будут задействованы в мероприятии, уже начата и продлится до конца августа. Так, американский корабль Liberty Pride 4 марта доставил натовскую военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Далее эти средства будут перемещены в Болгарию и Румынию и на территории стран восточного фланга альянса, непосредственно у границ Беларуси и России, где состоятся различные эпизоды Defender Europe 23.

Стоит обратить внимание, что ранее, 2 марта, этот корабль Liberty Pride заходил в латвийский порт Рига, затем 5 марта - в польский порт Гдыня. Одновременно сообщается, что корабль обеспечивал ротацию сил в рамках операции Atlantic Resolve 23, которая якобы демонстрирует вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше.

По некоторым данным, на корабле кроме техники для учений находились вооружения и боеприпасы, которые будут переданы на Украину.

Чуть ранее, 20-27 февраля, осуществлялась переброска наземным транспортом через Польшу, морским транспортом в порт Клайпеда и воздушным путем в аэропорты Литвы около 600 военнослужащих и 240 единиц боевой техники 41-й мотопехотной бригады Бундесвера для проведения учений Griffin Lightning. Напомним, что передовой элемент штаба немецкой 41-й мотопехотной бригады дислоцируется в Литве с 4 сентября 2022 года.

В рамках Griffin Lightning с 28 февраля по 10 марта на полигоне им. генерала Сильвестра Жукаускаса в Швенченском районе была организована проверка готовности бригады Бундесвера к развертыванию в Литве и ведению боевых действий на восточном фланге НАТО совместно с Уланским батальоном им. Великой княгини Бируте.

Учения Griffin Lightning проходили не только в Литве, но и, например, еще в Польше, Латвии, и Германии. Особое значение имело участие в них, среди прочих, 1-й немецкой бронетанковой и 16-й польской механизированной дивизий. Задействование соединений под руководством штаба корпуса НАТО «Северо-Восток» было частью проверки готовности командования дивизии «Север» со штаб-квартирой в Адажи в Латвии к выполнению задач по предназначению в ходе операции по урегулированию кризисной ситуации.

Параллельно проходили командно-штабные учения 5-го корпуса США и союзников по НАТО Allied Spirit 23. Многонациональные КШУ с использованием технологии компьютерного моделирования были организованы в трех странах. Так, были задействованы военнослужащие США, Германии, Польши, Литвы, Великобритании и Румынии на полигоне Графенвер в Германии, также личный состав основного командного пункта 5-го армейского корпуса США в Форт-Ноксе в США и передового командного пункта в Познани в Польше.

Учения были специально разработаны для обучения личного состава командных пунктов 5-го армейского корпуса процедурам управления выделенными силами и средствами 41-й бригады полевой артиллерии, 2-го кавалерийского полка, 12-й бригады боевой авиации и других союзников по НАТО в рамках операции урегулирования масштабной кризисной ситуации.

Кроме того, в командно-штабных учениях в Германии принимали участие офицеры литовско-польско-украинской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ. Также к Allied Spirit в Германии привлекался сформированный штаб дивизии литовской армии.

Напомним, что 5-й корпус США со штаб-квартирами в Форт-Ноксе в США и Познани в Польше, вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами по безопасности, поддерживает боевую готовность сил; проводит двусторонние и многонациональные учения; и обеспечивает командование и управление ротационными и другими выделенными подразделениями на европейском театре военных действий.

Allied Spirit – это первые из ряда командно-штабных учений 5-го корпуса, запланированных на 2023 год для оценки командования и штаба корпуса в вопросах планирования и ведения боевых действий в сложной оперативной обстановке.

Требует внимания то, что переброска личного состава и вооружений армий стран-членов Североатлантического союза осуществляется, как мы видим, для участия в учениях на фоне ротации сил в Польше и странах Балтии в рамках операции Atlantic Resolve и одновременно для передачи киевскому режиму. Такие интенсивные военные перемещения у границ Беларуси и России делают невозможным отследить истинную численность войск США и НАТО в регионе и их цели.

Таким образом, очевидно, что НАТО пренебрегает соблюдением основополагающих документов по безопасности, например, «Венского документа по мерам доверия», который для обеспечения прозрачности учений и предотвращения опасной военной деятельности во время плановых учений участникам ОБСЕ не разрешает без оповещения разворачивать в зоне маневров больше девяти тысяч военнослужащих. В противном случае нужно за 42 дня до учений рассылать оповещения.

Концентрация войск Североатлантического союза несет в себе военную опасность, которая в любой момент может перерасти в военную угрозу.

Николай Астровский