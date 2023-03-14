Шойгу назвал отношения между Россией и Китаем опорой глобальной стабильности в мире

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в предверии XXIII заседания межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Пекине.

Министр обороны РФ направил поздравительную телеграмму генерал-полковнику Чжан Юсю по случаю переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю по случаю переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

"Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - отмечается в телеграмме главы оборонного ведомства России.

Также министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Чжан Юсю крепкого здоровья и благополучия и выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжит развиваться, внося весомый вклад в укрепление всего комплекса российско-китайских связей.

В военном ведомстве уточнили, что также Шойгу поздравил генерал-полковника Хэ Вейдуна по случаю назначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР. "Россия и Китай являются давними друзьями и партнерами. Общие границы и история, а также долгие годы дружбы крепко связали наши народы и страны", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме.

Глава российского военного ведомства добавил, что российско-китайские отношения носят устойчивый и долгосрочный характер, отвечают задачам укрепления добрососедства и обеспечения взаимного доверия. "Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между государствами вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - заявил Шойгу.